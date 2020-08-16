Умерла актриса из «Дней жатвы» Линда Манц

https://static.news.ru/photo/8b8095e6-e073-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Линда Манц Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Умерла американская актриса Линда Манц. Ей было 58 лет.

Артистка скончалась после борьбы с раком лёгких и пневмонией, сообщает People.

Первым фильмом артистки была картина «Дни жатвы» американского режиссёра Терренса Малика. Она приняла участие в проекте, когда ей было 15 лет.

Она также снялась в лентах «Гуммо» и «Странники», а также исполнила главную роль в фильме «Как гром среди ясного неба» Денниса Хоппера, и появилась в «Игре» Дэвида Финчера.

Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по роли в фильме «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, сыграет в сериале «Корона», рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II. Она исполнит роль принцессы Дианы.