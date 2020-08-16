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Умерла актриса из «Дней жатвы» Линда Манц

13:11, 17 августа 2020 12
Линда Манц Линда Манц Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Умерла американская актриса Линда Манц. Ей было 58 лет.

Артистка скончалась после борьбы с раком лёгких и пневмонией, сообщает People.

Первым фильмом артистки была картина «Дни жатвы» американского режиссёра Терренса Малика. Она приняла участие в проекте, когда ей было 15 лет.

Она также снялась в лентах «Гуммо» и «Странники», а также исполнила главную роль в фильме «Как гром среди ясного неба» Денниса Хоппера, и появилась в «Игре» Дэвида Финчера.

Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по роли в фильме «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, сыграет в сериале «Корона», рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II. Она исполнит роль принцессы Дианы.

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