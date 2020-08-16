Умерла актриса из «Дней жатвы» Линда Манц

Умерла американская актриса Линда Манц. Ей было 58 лет.
Артистка скончалась после борьбы с раком лёгких и пневмонией,
Первым фильмом артистки была картина «Дни жатвы» американского режиссёра Терренса Малика. Она приняла участие в проекте, когда ей было 15 лет.
Она также снялась в лентах «Гуммо» и «Странники», а также исполнила главную роль в фильме «Как гром среди ясного неба» Денниса Хоппера, и появилась в «Игре» Дэвида Финчера.
Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Элизабет Дебики, известная по роли в фильме «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана, сыграет в сериале «Корона», рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II. Она исполнит роль принцессы Дианы.
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