Умер один из создателей Скуби-Ду Джо Руби

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Умер американский мультипликатор Джо Руби, придумавший персонажа Скуби-Ду. Ему было 87 лет.

Руби скончался в Уэстлейк Виллидж в Калифорнии после долгих лет болезни, сообщает Deadline.

Художник начал свою карьеру как мультипликатор студии Walt Disney Productions. Позже он создал свою компанию совместно с Кеном Спирсом. Во время работы на студию Hanna-Barbera Productions в 1969 году Руби и Спирс нарисовали первый мультсериал про говорящего пугливого пса Скуби-Ду.

Как писал NEWS.ru, персонаж Велма Динкли из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Информацию подтвердил режиссёр и сценарист Тони Червоне.