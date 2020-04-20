Умер один из авторов «Тома и Джерри» Джин Дейч

Умер чешский мультипликатор американского происхождения Джин Дейч. Ему было 95 лет.
О смерти артиста сообщил его издатель Петр Химмел,
Он принимал участие в работе над множеством проектов, среди которых «Том и Джерри», «Морячок Попай», «Алиса в Париже» и «Сильвестр и магический кристалл».
Дейч трижды становился номинантом на кинопремию «Оскар», и в 1960 году он стал победителем в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за работу под названием «Манро». Кроме того, он удостоился награды за вклад в развитие анимации в 2004 году.
Как писал NEWS.ru, японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.
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