Умер один из авторов «Тома и Джерри» Джин Дейч

https://static.news.ru/photo/d174b1fa-8302-11ea-8b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kovar Zdenek/Global Look Press

Умер чешский мультипликатор американского происхождения Джин Дейч. Ему было 95 лет.

О смерти артиста сообщил его издатель Петр Химмел, передаёт Associated Press.

Он принимал участие в работе над множеством проектов, среди которых «Том и Джерри», «Морячок Попай», «Алиса в Париже» и «Сильвестр и магический кристалл».

Дейч трижды становился номинантом на кинопремию «Оскар», и в 1960 году он стал победителем в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за работу под названием «Манро». Кроме того, он удостоился награды за вклад в развитие анимации в 2004 году.

Как писал NEWS.ru, японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.