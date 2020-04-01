Японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.
Первые две части рассказывают о работе Миядзаки над картиной «Рыбка Поньо на утёсе». Документалист Каку Аракава показал, как художник работает над сюжетом и прописывает персонажей ленты.
Просмотр проекта, получившего название «10 лет с Хаяо Миядзаки»,
Как писал NEWS.ru, фильмы японской кинокопании Studio Ghibli, основанной мультипликатором Хаяо Миядзаки, появятся на стриминговых сервисах.
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