https://static.news.ru/photo/aa1cf5a0-7410-11ea-8a99-fa163e074e61_660.jpg Хаяо Миядзаки Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.

Первые две части рассказывают о работе Миядзаки над картиной «Рыбка Поньо на утёсе». Документалист Каку Аракава показал, как художник работает над сюжетом и прописывает персонажей ленты.

Просмотр проекта, получившего название «10 лет с Хаяо Миядзаки», доступен на английском, японском, испанском, тайском, китайском, турецком, французском, индонезийском и вьетнамском языках.

Как писал NEWS.ru, фильмы японской кинокопании Studio Ghibli, основанной мультипликатором Хаяо Миядзаки, появятся на стриминговых сервисах.