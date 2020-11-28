Умер актёр, сыгравший Дарта Вейдера в «Звёздных войнах»

https://static.news.ru/photo/4ce2deb4-3219-11eb-82aa-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Проруз Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Девид Проуз из Великобритании, сыгравший в классической трилогии «Звёздные войны» Дарта Вейдера, скончался. Ему было 85 лет. О смерти артиста в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители агентства Bowington Management, представлявшего интересы Проуза.

До карьеры в кино будущий исполнитель роли главного злодея в «Звёздных войнах» был известен как бодибилдер и тяжелоатлет. Однако весь мир узнал Проуза после выхода классических «Звёздных войн» (1977-1983).

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 — Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

В трилогии он сыграл Дарта Вейдера. Проуз изображал злодея, был его «лицом», а озвучивал персонажа Джеймс Эрл Джонс. Затем бодибилдер работал на британском телевидении, играя, в частности, в роликах кампании по безопасности дорожного движения.

С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушёл из жизни в возрасте 85 лет, — написали представители его агентства в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Малени Моралес, известная по сериалам «Дика роза», «Камилла» и «Богатые тоже плачут», умерла в Мексике. Известно, что актриса долгое время боролась с онкологией.

О кончине актрисы сообщили представители Национальной ассоциации актёров Мексики в Twitter.