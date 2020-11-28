Умер актёр, сыгравший Дарта Вейдера в «Звёздных войнах»

https://static.news.ru/photo/4ce2deb4-3219-11eb-82aa-fa163e074e61_660.jpgДэвид ПрорузФото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Актёр Девид Проуз из Великобритании, сыгравший в классической трилогии «Звёздные войны» Дарта Вейдера, скончался. Ему было 85 лет. О смерти артиста в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители агентства Bowington Management, представлявшего интересы Проуза.
До карьеры в кино будущий исполнитель роли главного злодея в «Звёздных войнах» был известен как бодибилдер и тяжелоатлет. Однако весь мир узнал Проуза после выхода классических «Звёздных войн» (1977-1983).
В трилогии он сыграл Дарта Вейдера. Проуз изображал злодея, был его «лицом», а озвучивал персонажа Джеймс Эрл Джонс. Затем бодибилдер работал на британском телевидении, играя, в частности, в роликах кампании по безопасности дорожного движения.
С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушёл из жизни в возрасте 85 лет, — написали представители его агентства в Twitter.
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Малени Моралес, известная по сериалам «Дика роза», «Камилла» и «Богатые тоже плачут», умерла в Мексике. Известно, что актриса долгое время боролась с онкологией.
О кончине актрисы сообщили представители Национальной ассоциации актёров Мексики в Twitter.