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Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке «Самолётом, поездом, машиной»

11:04, 18 августа 2020

Компания Paramount Pictures запустила в производство ремейком комедийного «Самолётом, поездом, машиной». Главные роли в картине исполнят Уилл Смит и Кевин Харт.

В продюсировании ленты будут принимать участие компании Westbrook Inc. Смита и Hartbeat Productions, сообщает Deadline. Сценарий напишет Айлиша Карр, известная как соавтор комедийного сериала «Бруклин 9-9».

Фильм «Самолётом, поездом, машиной», снятый Джоном Хьюзом, вышел в 1987 году. Картина рассказывает об успешном маркетологе и неудачливом коммивояжёре, которым пришлось вместе добираться из Нью-Йорка до Чикаго в День благодарения из-за отмены авиарйсов. Главные роли в оригинальной картине исполнили Стив Мартин и Джон Кэнди.

Как писал NEWS.ru, у сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. В студии заявили, что сейчас приостановлена работа над проектом, в котором участвовали заразившиеся сотрудники.

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