Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке «Самолётом, поездом, машиной»

Компания Paramount Pictures запустила в производство ремейком комедийного «Самолётом, поездом, машиной». Главные роли в картине исполнят Уилл Смит и Кевин Харт.
В продюсировании ленты будут принимать участие компании Westbrook Inc. Смита и Hartbeat Productions,
Фильм «Самолётом, поездом, машиной», снятый Джоном Хьюзом, вышел в 1987 году. Картина рассказывает об успешном маркетологе и неудачливом коммивояжёре, которым пришлось вместе добираться из Нью-Йорка до Чикаго в День благодарения из-за отмены авиарйсов. Главные роли в оригинальной картине исполнили Стив Мартин и Джон Кэнди.
Как писал NEWS.ru, у сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. В студии заявили, что сейчас приостановлена работа над проектом, в котором участвовали заразившиеся сотрудники.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен