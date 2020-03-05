https://static.news.ru/photo/dabb0bcc-5ef6-11ea-81cd-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Новозеландец Тайка Вайтити выступит исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром сразу двух мультсериалов по книге «Чарли и шоколадная фабрика» британского писателя Роальда Даля.

Один из проектов будет посвящён миру и персонажам оригинальной повести, второй расширит её вселенную и расскажет о родине рабочих на фабрике Вилли Вонки умпа-лумпов, сообщил стриминговый сервис Netflix, который выпустит готовящиеся шоу.

Taika Waititi will write, direct, & EP two animated series based on the works of Roald Dahl.



The first is based on the world and characters of Charlie and the Chocolate Factory.



The second is a wholly original take on the Oompa-Loompas, that builds out their world pic.twitter.com/TqIzxTlRSf — Netflix US (@netflix) March 5, 2020

Когда выйдут мультсериалы по книге, не уточняется. Также пока что неизвестно, кто будет озвучивать главные роли.

Как писал NEWS.ru, Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор». Создательницу комедии «Кто-то классный» для стриминговой платформы Netflix позвали для проработки «женской» стороны сценария.