Один из проектов будет посвящён миру и персонажам оригинальной повести, второй расширит её вселенную и расскажет о родине рабочих на фабрике Вилли Вонки умпа-лумпов, сообщил стриминговый сервис Netflix, который выпустит готовящиеся шоу.

Taika Waititi will write, direct, & EP two animated series based on the works of Roald Dahl.



The first is based on the world and characters of Charlie and the Chocolate Factory.



The second is a wholly original take on the Oompa-Loompas, that builds out their world pic.twitter.com/TqIzxTlRSf