Тайка Вайтити показал, как нянчит Малыша Йоду

https://static.news.ru/photo/fcd97766-b45f-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити опубликовал снимок со съёмочной площадки сериала «Мандалорец», на котором нянчит куклу персонажа Малыша Йоды. Таким образом он пошутил на тему празднования Дня отца, который в мире отметили 21 июня.

В шоу Вайтити выступил в качестве режиссёра финального эпизода первого сезона, а также озвучил дроида-убийцу IG-11.

Счастливого Дня отца. Люблю своих детей, — написал кинематографист.

У режиссёра две дочери от кинопродюсера Челси Уинстэнли восьми и пяти лет.

Ранее шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро показал фотографию со съёмок шоу, на которой создатель вселенной «Звёздных войн» Джордж Лукас встретился с Малышом Йодой, писал NEWS.ru.