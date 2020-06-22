Тайка Вайтити показал, как нянчит Малыша Йоду

Новозеландский режиссёр и актёр Тайка Вайтити опубликовал снимок со съёмочной площадки сериала «Мандалорец», на котором нянчит куклу персонажа Малыша Йоды. Таким образом он пошутил на тему празднования Дня отца, который в мире отметили 21 июня.
В шоу Вайтити выступил в качестве режиссёра финального эпизода первого сезона, а также озвучил дроида-убийцу IG-11.
Счастливого Дня отца. Люблю своих детей, — написал кинематографист.
У режиссёра две дочери от кинопродюсера Челси Уинстэнли восьми и пяти лет.
Ранее шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро показал фотографию со съёмок шоу, на которой создатель вселенной «Звёздных войн» Джордж Лукас встретился с Малышом Йодой, писал NEWS.ru.
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