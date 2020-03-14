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Руководство киностудии Disney приняло решение отложить производство восьми фильмов из-за ситуации с коронавирусом. На неопределённый срок заморожены «Русалочка», «Аллея кошмаров», «Последний поединок» и другие проекты.

Представитель компании объяснил приостановку работы над фильмами заботой о безопасности актёров и съёмочной группы. При этом он отметил, что на данный момент среди сотрудников Disney заражённых коронавирусом нет. Срок возобновления съёмок он не назвал.

Мы продолжим оценивать ситуацию и возобновим работу так скоро, как это будет возможно, — цитирует представителя компании The Hollywood Reporter.

Некоторое время назад стало известно, что ситуация с коронавирусом вынудила Disney отложить ряд премьер, в том числе нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 72 тысяч человек, умерли 5,4 тысячи. В России заразились 53 человека, выздоровели — шестеро.

Ранее NEWS.ru писал, что Disney закрывает парки развлечений в США и Франции. Свою работу они должны возобновить в конце марта.