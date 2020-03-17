https://static.news.ru/photo/89214344-6838-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Участники сообщества поклонников комиксов о Человеке-пауке выяснили, как будет называться новый фильм о супергерое. Картина получит название Home Run.

О новом возможном имени ленты сообщило издание Comic Book News. Также стало известно, что злодеями в «Человеке-пауке 3» будут Скоропион и Крэйвен-охотник.

Как отмечает «КиноПоиск», Home Run вписывается в концепцию трилогии о супергерое вселенной Marvel, так как в названиях фильмов о нём всегда есть слово «дом». Слово Run («бег») в названии, предположительно, указывает на финал картины «Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл миру настоящую личность супергероя, и теперь Человеку-пауку придётся отправиться в бега. Кроме того, «хоум-ран» — бейсбольный термин, описывающий идеальный удар, способный принести команде победу.

Как писал NEWS.ru, британский актёр и исполнитель роли Человека-паука, Том Холланд, рассказал о начале съёмок нового фильма о супергерое. По его словам, сценарий проекта «совершенно безумный».