Стало известно, сколько денег выделят власти на съёмки новых «Гардемаринов»

На создание фильма «Гардемарины-1787. Война» режиссёра Светланы Дружининой правительство РФ выделит из резервного фонда 65 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что деньги
Контроль за расходованием денег будет осуществлять Министерство культуры.
В настоящее время режиссёр Светлана Дружинина работает сразу над двумя фильмами: «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война». По данным СМИ, в продолжении эпопеи о выпускниках школы навигацких наук сыграют Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Фёдор Добронравов и другие. Оператором картины выступает муж Дружининой Анатолий Мукасей.
Ранее актёр Владимир Шевельков, сыгравший роль князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперёд!», рассказал, почему его не позвали в продолжение картины.