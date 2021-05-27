Стало известно, сколько денег выделят власти на съёмки новых «Гардемаринов»

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На создание фильма «Гардемарины-1787. Война» режиссёра Светланы Дружининой правительство РФ выделит из резервного фонда 65 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что деньги выделяются ООО Киностудия «Сагиттариус-Д». На эти средства в 2021 году планируется провести не менее 50 съёмочных смен.

Контроль за расходованием денег будет осуществлять Министерство культуры.

В настоящее время режиссёр Светлана Дружинина работает сразу над двумя фильмами: «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война». По данным СМИ, в продолжении эпопеи о выпускниках школы навигацких наук сыграют Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Фёдор Добронравов и другие. Оператором картины выступает муж Дружининой Анатолий Мукасей.

Ранее актёр Владимир Шевельков, сыгравший роль князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперёд!», рассказал, почему его не позвали в продолжение картины.