Стало известно, кого из звезд не пригласили на продолжение «Папиных дочек» Сыгравший Полежайкина актер Казаков не поучаствует в съемках продолжения «Папиных дочек»

Фото: Первый канал

Михаил Казаков

Актера Михаила Казакова, игравшего Илью Полежайкина в «Папиных дочках», не пригласили на съемки перезапуска сериала, о чем он сам рассказал в беседе с NEWS.ru. Артист узнал о продолжении из поста на странице Елизаветы Арзамасовой, исполнившей роль Галины Сергеевны. Кроме того, на съемки не были приглашены актеры Александр Самойленко (в сериале — стоматолог и друг отца девочек) и Эдуард Радзюкевич (в сериале — начальник мамы девочек).

На съемки меня не приглашали, вообще первый раз об этом слышу. Вообще в перезапуске все должно быть по-другому, потому что все равно уже не будет, как раньше. Было, конечно, весело, но всему свое время, — подчеркнул Радзюкевич.

Казаков же, как выяснилось, знает о продолжении только из поста Арзамасовой в соцсетях. По поводу участия в съемках к нему никто не обращался. Самойленко тоже о начале съемочного процесса ничего не знает.

Мне уже поступали вопросы по этому поводу, но я о начале съемок перезапуска ничего не знаю, — сообщил артист.

Ранее сообщалось, что популярнейший сериал телеканала СТС «Папины дочки» вернется в эфир спустя 10 лет. Новыми сериями займется онлайн-кинотеатр START, режиссером снова станет Александр Жигалкин. О том, кто из прежних персонажей вернётся в сюжет, станет известно позднее. Однако одна из главных звезд Елизавета Арзамасова уже намекнула на свое появление в продолжении в соцсетях.

В разговоре с NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров сказал, что продолжение сериала может быть успешным, если сценаристы сделают историю про детей уже повзрослевших «папиных дочек».