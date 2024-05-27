Стало известно, какой частью тела Эйдельштейн покорил режиссера «Аноры» Бейкер заявил, что взял Эйдельштейна в «Анору» из-за его «маленькой задницы»

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Марк Эйдельштейн

Российский актер Марк Эйдельштейн получил роль в фильме «Анора» благодаря рекомендации Юры Борисова, рассказал режиссер Шон Бейкер на пресс-конференции, которую транслировал Festival de Cannes на YouTube. На пробы артист прислал обнаженную съемку, на которой он стоял спиной и курил вейп. Бейкер вспомнил, что подумал, как не отдать роль этой «маленькой заднице».

Мы дали ему материал, чтобы он зачитал. А он отправил нам обратно свое видео-прослушивание, которое длились час или два. Обнаженный... Обнаженный с вейпом, отвернувшийся от камеры. Это была лишь его «маленькая задница». Но я подумал: ладно, как мы можем не дать роль этому, — сказал Бейкер.

«Анора» завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. В кинокартине повествуется о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут.

Марка Эйдельштейна, сыгравшего в «Аноре» главную роль, после премьеры фильма Каннах в западной прессе прозвали «русским Тимоти Шаламе». СМИ обратили внимание, что он обладает таким же неуклюжим и энергичным обаянием. Теперь 22-летнему Эйдельштейну предрекают успешную карьеру в Голливуде.