Фильм с «русским Тимоти Шаламе» получил «Золотую пальмовую ветвь» Кинокартина «Анора» с актерами из РФ получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фото: IMAGO/Valentina Claret/Global Look Press

Режиссер фильма «Анора» Шон Бейкер

Фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрием Борисовым в главных ролях завоевал «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля, трансляцию закрытия которого вел телеканал France 2. В кинокартине повествуется о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом.

В фильме также снялись актеры Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Гран-при достался индийской ленте «Все, что мы представляем как свет» Паяла Кападии.

Ранее Марка Эйдельштейна после премьеры фильма «Анора» на 77-м Каннском кинофестивале в западной прессе прозвали «русским Тимоти Шаламе». СМИ обратили внимание, что он обладает таким же неуклюжим и энергичным обаянием. После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут. Теперь 22-летнему Эйдельштейну предрекают успешную карьеру в Голливуде. Он также признался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

До этого стало известно, какие два русских фильма покажут на полях Каннского кинофестиваля. Первой работой стала лента Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Второй фильм — картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора».