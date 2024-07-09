«Близка к катастрофе»: кинокритик о ситуации с российскими кинотеатрами Кинокритик Шнейдеров: убытки российских кинотеатров исчисляются миллиардами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кинотеатры несут убытки в миллиарды рублей, рассказал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, чтобы кинотеатры продолжали работать, они начали объединяться с ресторанами.

Убытки исчисляются миллиардами, ситуация близка к катастрофе. <...> Оказалось, что зрители как не хотели смотреть российское кино, так и не хотят. Сейчас некоторые кинотеатры собираются объединяться с ресторанами, чтобы выжить, — объяснил эксперт.

Кинокритик отметил, что пока большая часть отечественных фильмов проваливается в прокате. За прошедшие полгода убытки российского кинематографа составили более 8 млрд рублей.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно вернуть голливудские кинокартины на экраны, добавил Шнейдеров. Именно конкуренция поможет поднять российское кино до уровня голливудского.

Вместо создания конкурентной среды Минкульт расчищает площадку, отодвигая условного Гая Ричи во имя выхода российского фильма «Блиндаж», который позорно провалился в российском прокате, — подчеркнул кинокритик.

Ранее писатель Александр Цыпкин признался, что считает российское кино лучшим в мире. Кроме того, он уверен, что никаких проблем в отечественном кинематографе нет.

До этого кинокритик Александр Голубчиков заявил, что сложно говорить об актерских способностях блогера Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что в фильмах она играет практически саму себя.