Кинокритик оценил актерскую карьеру Ивлеевой Кинокритик Голубчиков: говорить об актерских способностях Ивлеевой очень сложно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Сложно говорить об актерских способностях блогера Анастасии Ивлеевой, считает кинокритик Александр Голубчиков. Как он отметил в беседе со «Страстями», в фильмах она играет практически саму себя.

К большому сожалению, говорить об актерских способностях Насти Ивлеевой очень сложно, потому что сейчас «лежит на полке» и ждет своего выхода фильм «Мальвина», где она сыграла одну из главных ролей. По большому счету, мы более нигде не могли в полной мере оценить ее, — объяснил эксперт.

Кинокритик отметил, что, несмотря на это, разные режиссеры берутся работать с ней, так как видят потенциал. Кроме того, часто режиссеры дают блогерам играть тех персонажей, на которых они похожи.

Актеры, которые играют в кино, проходят актерскую школу, имеют определенный диапазон, и с ними работают режиссеры. У блогеров этот диапазон заключается в очень узкой нише — они играют условно самих себя, — подчеркнул Голубчиков.

Эксперт добавил, что новый проект Ивлеевой, скорее всего, не принесет ей успеха. Она поделилась, что вновь работает над сериалом, в котором исполнила одну из главных ролей. Возможно, что из-за скандала вокруг нее будут трудности, заключил кинокритик.

Ранее Анастасия Ивлеева заявила, что столица России даже «в такое непростое время» привлекает зарубежных звезд, таких как журналист Такер Карлсон и рэпер Канье Уэст. Она также назвала Москву лучшим городом на планете.