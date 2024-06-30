Ивлеева назвала ключевые события в Москве Ивлеева: Москва привлекает зарубежных звезд даже «в непростое время»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что столица России даже «в такое непростое время» привлекает зарубежных звезд, таких как журналист Такер Карлсон и рэпер Канье Уэст. В своем Telegram-канале она назвала Москву лучшим городом на планете.

Такер, Канье, гости с Ближнего Востока, гуляющие по столице. Москва привлекает внимание даже в такое непростое время. Лучший город на планете, — написала Ивлеева.

Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Изначально предполагалось, что он прилетел в страну, чтобы снять интервью с Владимиром Путиным. Долгое время эта информация оставалась на уровне слухов, однако позднее сам Карлсон подтвердил эти сведения. Комментируя свое решение, он заявил, что берет интервью у Путина из-за отсутствия у американцев понимания происходящего.

В воскресенье, 30 июня, в российской столице заметили Уэста. Журналистка Ксения Собчак показала видео, на котором Канье Уэст и Гоша Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа. С декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом. По информации Telegram-канала Mash, накануне рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.