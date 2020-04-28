Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

https://static.news.ru/photo/1c5ae808-8964-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»/kinopoisk.ru

Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» стал самым убыточным в 2019 году. Картина потеряла $133 млн.

Сотрудники издания Deadline опубликовали список фильмов, которые оказались самыми неудачными с финансовой точки зрения. Эксперты учитывали выручку от кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав и выбрали те ленты, которые не окупили затраты на съёмки, рекламу и прочие издержки.

На втором месте оказался фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», потерявший $122,6 млн, на третьем — «Кошки» с убытками в $113,6 млн. Экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера также стала самым громким провалом среди критиков.

На четвёртую позицию попал «Гемини» с Уиллом Смитом, потерявший $111,1 млн, и пятым самым убыточным проектом оказался мультфильм с Хью Джекманом и Заком Галлифианакисом, убытки которого составили $101,3 млн.

Ранее журналисты Deadline опубликовали список самых кассовых фильмов 2019 года. При подсчёте эксперты также учитывали затраты на продвижение, влияющие на чистую прибыль, и бюджет на съёмки, писал NEWS.ru.