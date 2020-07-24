Кино

Стала известна дата выхода нового фильма о Человеке-пауке

15:37, 24 июля 2020 12
Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продолжение фильма «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Изначально премьера должна была состояться 16 июля 2021 года, однако в апреле ориентировочную дату премьеры перенесли на 5 ноября.

Речь идёт в первую очередь о переносе выпуска картины внутри США, сообщает Variety. О сроках выхода ленты в международный прокат информация не даётся.

Это будет уже третий сольный фильм о Питере Паркере нового цикла вселенной Marvel. Роль супергероя исполняет британец Том Холланд.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Paramount объявила о том, что откладывает премьеры фильмов «Тихое место 2» и «Топ Ган: Мэверик». Таким образом продюсеры хотят избежать финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

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