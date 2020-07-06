Стала известна дата выхода фильма «Неистовый» с Расселом Кроу в России

https://static.news.ru/photo/2028c3f8-bfa4-11ea-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Неистовый»/kinopoisk.ru

Триллер «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу, выйдет в российский прокат 30 июля.

По сюжету картины женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму, так и на её знакомых.

Спешим сообщить, что триллер «Неистовый» с обладателем премии «Оскар» Расселом Кроу в главной роли кинокомпания «Вольга» выпустит в кинотеатральный прокат 30 июля, — цитирует РИА Новости сообщение компании «Вольга».

Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман и Джимми Симпсон.

Производством ленты занималась компания Solstice Studios. Режиссёром выступил немец Деррик Борте, писал NEWS.ru.