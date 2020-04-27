Создатель «Офиса» рассказал о возможном возвращении шоу

https://static.news.ru/photo/39fbfbac-8867-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: nbc.com

Шоураннер американской адаптации сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что рассматривает возможность создания спецвыпуска шоу, в котором снова соберутся его герои.

Дэниелс отметил в беседе с IGN, что в целом неохотно задумывается о возвращении к работе над персонажами, потому что команда тщательно прописала им концовки. При этом он упомянул, что обсуждал с исполнителем одной из главных ролей в «Офисе» Стивом Карреллом, что шоу повторно выйдет на стриминговом сервисе Peacock, и к этому событию можно было бы что-нибудь приурочить.

Когда мы общаемся между собой, то иногда задумываемся об этом. Для первого сезона был написан сценарий, по которому так ничего и не сняли. Он называется «День питомца». Иногда мы в шутку говорим о том, чтобы отснять «День питомца», — сказал продюсер.

Грег Дэниелс также выступил шоураннером сериала «Парки и зоны отдыха», спецвыпуск которого собрался выпустить телеканал NBC, чтобы собрать деньги деньги на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.