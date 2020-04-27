Создатель «Офиса» рассказал о возможном возвращении шоу

Шоураннер американской адаптации сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что рассматривает возможность создания спецвыпуска шоу, в котором снова соберутся его герои.
Дэниелс
Когда мы общаемся между собой, то иногда задумываемся об этом. Для первого сезона был написан сценарий, по которому так ничего и не сняли. Он называется «День питомца». Иногда мы в шутку говорим о том, чтобы отснять «День питомца», — сказал продюсер.
Грег Дэниелс также выступил шоураннером сериала «Парки и зоны отдыха», спецвыпуск которого собрался выпустить телеканал NBC, чтобы собрать деньги деньги на помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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