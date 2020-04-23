Состоялась онлайн-премьера российского триллера «Спутник»

https://static.news.ru/photo/21e9037e-8543-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма фантастический триллер «Спутник»/kinopoisk.ru

Вышел фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Премьера состоялась на стриминговых сервисах More.tv, Wink и Ivi.

Фильм студии Art Pictures рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.

Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.

Как писал NEWS.ru, команда создателей «Спутника» должна была представить фильм на фестивале Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15–26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок.