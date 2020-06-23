Сериал «Перри Мейсон» стал крупнейшей премьерой HBO за два года

https://static.news.ru/photo/1606dd6c-b552-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Перри Мейсон» Фото: Home Box Office

Новая версия сериала «Перри Мейсон» стала самым популярным новым проектом телеканала HBO за последние два года. Шоу основано на цикле романов американского писатели Эрла Гарднера.

В первый день сериал привлёк 1,7 млн зрителей, 884 тысячи из которых посмотрели его на кабельном HBO, остальные воспроизвели его на стриминговых платформах, сообщает Variety.

Первый эпизод «Перри Мейсона» превысил показатели предыдущих премьер HBO, среди которых экранизация Стивена Кинга «Чужак», которую посмотрели 1,2 млн зрителей в первый день, и сериал «Хранители», привлекший 1,5 млн зрителей.

Новое шоу расскажет предысторию заглавного героя, когда детектив работал частным сыщиком. Действие развернётся в США в 1932 году, в период Великой депрессии.

Главную роль исполнил Мэттью Риз, также в сериале приняли участие Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик. Исполнительным продюсером выступил Роберт Дауни-мл.

Стриминговый сервис «Амедиатека» в апреле опубликовал русскоязычный тизер сериала «Перри Мейсон», писал NEWS.ru.