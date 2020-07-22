Сериал «Перри Мейсон» продлили на второй сезон

https://static.news.ru/photo/904f7e06-ccb5-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Телеканал HBO продлил новую версию сериала «Перри Мейсон» на второй сезон. Причиной стали высокие рейтинги шоу.

Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась 21 июля, напоминает Deadline.

Первая серия собрала 8 млн зрителей. Этот показатель превысил результаты предыдущих премьер HBO, в том числе экранизацию Стивена Кинга «Чужак», которую посмотрели 1,2 млн зрителей в первый день, и сериал «Хранители», привлёкший 1,5 млн зрителей.

Шоу рассказывает предысторию заглавного героя, когда детектив работал частным сыщиком. Действие развернётся в США в 1932 году, в период Великой депрессии.

Главную роль исполнил Мэттью Риз, в сериале приняли участие Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик. Исполнительным продюсером выступил Роберт Дауни-мл., писал NEWS.ru.