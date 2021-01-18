Сериал «Острые козырьки» решили закрыть после шестого сезона

https://static.news.ru/photo/8de68928-59f7-11eb-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Киллиан Мёрфи Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com

Шестой сезон криминальной драмы BBC «Острые козырьки» станет последним, но создатель и сценарист сериала Стивен Найт пообещал, что история семьи Шелби «продолжится в другой форме».

18 января студия подтвердила, что съёмки сериала начались в Великобритании в соответствии с санитарными требованиями, введёнными из-за пандемии коронавируса, передаёт Variety.

Новый сезон выйдет на экраны в конце 2021-го или начале 2022 года, в зависимости от того, как повлияет на ход съёмок эпидемиологическая ситуация в Соединённом Королевстве.

Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что нашим удивительным поклонникам он понравится. Пока сериал подходит к концу, но история будет продолжаться в другой форме, — заявил Найт.

По мнению журналистов, создатель сериала намекает на фильм или спин-офф-шоу по мотивам оригинальной истории.

Сериал «Острые козырьки» впервые вышел в эфир на BBC Two в 2013 году и стал одним из крупнейших хитов компании за рубежом. Фильм рассказывает о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-х годах. Главные роли в сериале сыграли Киллиан Мёрфи, Аннабель Уоллис, Хелен Маккрори, Джо Коул, Пол Андерсон, также в нём снимались Том Харди и Эдриен Броуди.

Как писал NEWS.ru ранее, мужчину случайно застрелили во Франции на тематической вечеринке по мотивам криминального сериала «Острые козырьки». Около 20 друзей собрались на новогодней вечеринке в коммуне Монбазияк. Один из гостей — 27-летний мужчина — принёс с собой ружьё отца-охотника. В какой-то момент он случайно выстрелил в своего знакомого.