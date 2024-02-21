Сериал о Костомарове: когда и где смотреть, как называется, кто сыграл

Фото: Wink

Роман Костомаров

21 февраля в Сети появился тизер сериала о российском фигуристе Романе Костомарове. Как называется лента, что о ней говорил сам спортсмен и его близкие, когда премьера?

Что за сериал выйдет о Костомарове

Российский дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» опубликовал тизер документального сериала о Костомарове под названием «Роман Костомаров: рожденный дважды». Ролик был опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Wink.

«Это история о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, и о его возвращении к полноценной жизни благодаря поддержке семьи, близких и помощи высокопрофессиональных врачей», — говорится в описании ролика.

В основе сериала лежит интервью с самим Костомаровым, его женой фигуристкой Оксаной Домниной, матерью Валентиной Николаевной, дочерью Анастасией, партнершей Татьяной Навкой, друзьями, коллегами по льду, а также врачами. Кроме того, в фильме будут уникальные кадры из личного архива семьи и близких спортсмена.

Шоураннеры отмечают, что всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. В фильме представят хронику реабилитации Костомарова и его возвращения на лед.

Фильм расскажет о событиях, происходивших в январе 2023 года, когда из-за внезапной болезни Костомаров оказался в коме. Врачи боролись за жизнь фигуриста, однако ради этого им пришлось ампутировать танцору на льду конечности. Прогнозы медиков были удручающими, но спортсмен смог пойти на поправку.

Спустя 11 месяцев Костомаров вышел на лед с Татьяной Навкой, чтобы повторить их знаменитую программу «Кармен», принесшую им золотую олимпийскую медаль.

Кто работал над сериалом о Костомарове

Режиссером проекта выступил Михаил Щедринский, подаривший зрителям картины «Капитан Правда» и «Грач». Сценарий к фильму «Роман Костомаров: рожденный дважды» написала Юлия Лемарк, ранее работавшая над картинами «Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор» и другими.

Фото: Wink Роман Костомаров

«Мне хотелось рассказать зрителям не просто историю болезни Романа Костомарова. <...> История настоящего мужчины, который не жалеет себя, ставит себе запредельные цели и идет к ним через боль и отчаяние. Этот фильм о женщинах, которые все время были рядом с нашим героем — мама и дочка. И, конечно, это история невероятной любви Романа и Оксаны. Очень надеюсь, что наш фильм вдохновит и даст зрителям надежду», — сказал Щедринский в разговоре с РБК Life.

В поле «в ролях» указаны сам Роман Костомаров, фигуристы Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, журналистка Елена Вайцеховская, главный врач «Коммунарки» Денис Проценко и другие.

Какие отзывы о сериале о Костомарове

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале тизер сериала о Костомарове. Пост набрал тысячи положительных реакций.

«Приятно наблюдать за тем, как вслед за успехами отечественного игрового кино в России возрождается документальное», — написал Соловьев.

Зрители призвали показать картину по телевидению. Пользователи Сети назвали Костомарова сильным человеком, способным служить примером для подражания.

«Сильный духом Человек с большой буквы. Вот кого надо показывать по ТВ», — написала одна из пользовательниц.

Когда и где смотреть сериал о Костомарове

Полная версия фильма выйдет 9 марта. Посмотреть сериал «Роман Костомаров: рожденный дважды» можно будет на стриминговой площадке Wink.

Telegram-канал «Регионал» обратил внимание, что премьера запланирована на мартовские праздники. По мнению администраторов, картина станет подарком для всех женщин, ведь Костомаров отмечал, что его спасли и поддержали мама, дочь и жена Оксана.

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