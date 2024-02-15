Россия платит миллионы долларов за унижения Валиевой: зачем нам эта WADA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Министр спорта России Олег Матыцин объявил, что Россия согласовала выплату взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В сентябре прошлого года стало известно, что наша страна отказалась от платежа. Как РФ и WADA удалось урегулировать вопрос и могут ли россияне проигнорировать требования антидопинговой организации об обязательной выплате — в материале NEWS.ru.

Почему взнос в WADA не оплатили вовремя

Россия должна была выплатить ежегодный взнос в WADA в размере 1,267 миллиона долларов в сентябре, но не сделала этого. Размер суммы был рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, однако Россия 16 марта 2022 года завершила свое членство в этой организации. В Минспорта РФ предложили выработать новый механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для тех стран, которые не являются членами континентальных организаций. По словам чиновников, Россия не отказывается от уплаты взносов, но ждет, что текущая система определения суммы взносов будет изменена.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства. В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат», — сказали в Минспорта.

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Какое решение приняли Россия и WADA

WADA и Россия в итоге пришли к совместному решению — министр спорта страны Олег Матыцин объявил, что российская сторона внесет оплату за 2023 год, так как новая формула взносов была утверждена.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год. Договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», — рассказал Матыцин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Матыцин

Сколько составляет взнос в WADA

С 2002 года WADA ежегодно получает средства в равном количестве от Международного олимпийского комитета (МОК) и от стран — участниц антидопинговой конвенции.

По решению Международной межправительственной консультативной группы по борьбе с допингом в спорте пять регионов мира делают взносы в фонд в пропорциях: Африка — 0,5%, Америка — 29%, Азия — 20,46%, Европа — 47,5%, Океания — 2,54%.

Взнос России в 2023 году должен был составить $1,267 млн, в 2024-м — $1,335 млн.

На что идут деньги

В числе приоритетных направлений, над которыми работает WADA, значатся контроль работы региональных и национальных антидопинговых агентств, модернизация антидопингового мониторинга, развитие сферы расследований, учебная и научная деятельность.

В WADA следят за допинг-тестированием атлетов в разных странах и на разных международных соревнованиях, а также проводят собственные расследования в допинг-кейсах и являются сторонами обвинения в делах, связанных с нарушением антидопинговых правил.

В плане работы, опубликованном WADA в 2014 году, отдельным пунктом стояло «управление результатами различных расследований WADA, связанных с Россией». Здесь имелись в виду скандалы с положительными допинг-пробами российских легкоатлетов, из-за которых Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, и информация от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о «допинговой программе» России на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет, если Россия не оплатит взнос

Взносы в WADA являются обязательными для всех стран-членов. Несмотря на это, организация никогда не налагала серьезных санкций в отношении должников. Бюджет WADA на 2023 год составлял $49,6 млн. Доля выплаты России составляет в нем 2,6 процента.

За исключением теннисистов, шахматистов и некоторых других спортсменов россияне не могут выступать на международной арене. Взносы в WADA тем не менее исправно направлялись вплоть до 2023 года. То же самое происходило и с выплатами в другие международные спортивные организации. Россия, не имея права участвовать в международных турнирах, все равно оплачивала деятельность федераций.

Однако отказ от взноса в организацию может негативно сказаться на шансах на возвращение россиян на международный уровень под нейтральным или российским флагом. WADA следит за допинг-тестированием, а нежелание оплачивать взносы в организацию может быть воспринято как отказ от соблюдения антидопинговых правил и бойкот соревнований.

Что в Госдуме говорят по поводу взносов в WADA

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пояснила NEWS.ru, что Россия продолжает выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), потому что спортсмены продолжают участвовать в международных соревнованиях.

«У нас есть ряд видов спорта, представители которых продолжают выступать в федеральном статусе, к атлетам приезжают допинг-офицеры. Никто не знает, в какой момент мы вернемся на международные площадки. Если мы не будем сдавать допинг-контроль, то нам скажут, что у нас нет тестов, и мы не сможем быстро начать выступать. Поэтому, к сожалению, нам приходится сейчас продолжать сдавать тесты, и наши спортсмены это делают. Теннисисты участвуют в нейтральном статусе в турнирах „Большого шлема“, и они сдают пробы», — сказала Журова.

По ее мнению, если сейчас Россия выйдет из WADA, то бросит тех же теннисистов на произвол судьбы. Сейчас речь идет о том, что взнос не должен быть таким большим, потому что российские спортсмены не участвуют в большинстве соревнований.

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