Продал автомобили, летает на частных самолетах: как живет Кокорин на Кипре

Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia/Global Look Press

Российский форвард Александр Кокорин

В воскресенье, 18 февраля, российский форвард Александр Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Кипра. Экс-футболист сборной РФ проводит успешный сезон за клуб «Арис» из Лимасола. Что известно о жизни 32-летнего Кокорина на Кипре и его спортивных успехах в иностранной команде — в материале NEWS.ru. Новости СМИ2

Когда Кокорин забил гол

Матч между «Арисом» и АЕЛ прошел в минувшее воскресенье. Счет был открыт уже на 12-й секунде: Кокорин забил гол в падении мимо вратаря команды противника.

Спустя шесть минут после этого россиянин оформил дубль, а встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ариса». Всего в матчах национального чемпионата экс-форвард «Динамо», «Зенита» и «Спартака» забил шесть мячей, еще два — в Лиге Европы.

Как проявил себя Кокорин в играх за «Арис»

В прошлом сезоне Кокорин отличился 13 раз в 29 матчах чемпионата и был признан лучшим бомбардиром своей команды. «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра.

Кроме того, в прошлом году Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. После окончания сезона Александр опубликовал фото в соцсетях, на котором он спит с двумя наградами: чемпиона страны и лучшего игрока.

«Чемпионство — это что-то невероятное. „Арис“ сейчас не Лимасол, „Арис“ — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» — сказал Кокорин после завоеванных трофеев.

За 10 матчей до конца текущего сезона клуб идет на второй позиции с трехочковым отставанием от лидирующего АПОЭЛ.

Фото: Spada/LaPresse/Global Look Press Российский форвард Александр Кокорин

Что говорят о Кокорине в клубе «Арис»

Гендиректор клуба «Арис» Павел Гогнидзе отметил, что Кокорин сильно изменился за несколько лет. «Сейчас он не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются», — приводит слова Гогнидзе Metaratings.

Форвард «Ариса» сенегалец Артур Гомис также отметил вклад Александра Кокорина в выступления команды.

«У него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз как лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие — конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке „Ариса“ Саша — номер один. Он наша душа», — сказал Гомис «Спорт-Экспрессу».

Попадал ли Кокорин в скандалы на Кипре

Кокорин находится на Кипре уже полтора года и не попадал ни в один скандал. Футболист уделяет большое внимание футболу, поэтому демонстрирует отличные результаты на поле.

В соцсетях форварда можно найти фотографии из его поездок в Дубай, Милан и Париж, снимки с борта частного самолета, крутых спортивных машин и селфи с шоуменом Дэном Билзеряном.

Фото: IMAGO/Pro Sports Images/ТАСС Александр Кокорин (справа) в матче Лиги Европы

В эфире «Русского радио Кипр» Кокорин рассказывал, как он живет на Кипре и чем ему нравится город, за команду которого он играет.

«Есть Кипр, а есть Лимасол. Я очень удивлен. После Флоренции как будто попал в какой-то молодежный город, где русскоязычная речь, которую я, конечно, стал подзабывать. Мне это очень приятно. Ты везде можешь найти русскую речь и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени — здесь они есть, захотел сырники на завтрак — тоже есть. В Италии возраст — плюс 60, а Лимасол — супермолодежный город. Флоренция красивая, но взрослая», — поделился футболист.

Какие высказывания Кокорина привлекли внимание

Нельзя сказать, что Кокорин дает много интервью. В частности, в одном из них он называл отбывание наказания в СИЗО «огромным опытом».

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли. На один-два месяца в СИЗО», — заявил Кокорин в интервью на YouTube-канале Сергея Брейна.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Журналист Василий Уткин назвал футболиста «настоящим придурком» после этого заявления.

Кокорин также пошутил после появления в Сети интимных видео Артема Дзюбы. Он ответил одной из подписчиц в комментариях, что футболист снимал это для него. «На самом деле он мне все это присылал», — написал форвард.

Сколько зарабатывает Кокорин

Александр никогда не скрывал, что неплохо зарабатывает. На вопрос Sport24, является ли он самым богатым российским футболистом, он ответил утвердительно.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Александр Кокорин

«Я думаю, это правда. Посчитать нетяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Почему так вышло? Мне тяжело сказать. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне давали. Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время», — сказал он.

В том же интервью Кокорин добавил, что никуда не инвестировал заработанные деньги, просто положил их на счет в банке. По словам футболиста, все машины он продал, так как больше не живет в России, а в Европе удобнее арендовать автомобиль, чем покупать.

Из-за чего Кокорин сидел в СИЗО

В 2019 году Кокорин и его коллега Павел Мамаев попали в СИЗО после драки с чиновником Денисом Паком. Их признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях, они провели в заключении 11 месяцев. В сентябре 2019-го футболисты были освобождены по УДО.

Мамаев тогда потерял контракт с ФК «Краснодар», Кокорин лишился большей части зарплаты в «Зените» и перешел в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины», после чего уехал играть за киприотскую команду.

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