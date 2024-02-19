В воскресенье, 18 февраля, российский форвард Александр Кокорин стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Кипра. Экс-футболист сборной РФ проводит успешный сезон за клуб «Арис» из Лимасола. Что известно о жизни 32-летнего Кокорина на Кипре и его спортивных успехах в иностранной команде — в материале NEWS.ru.
Когда Кокорин забил гол
Матч между «Арисом» и АЕЛ прошел в минувшее воскресенье. Счет был открыт уже на 12-й секунде: Кокорин забил гол в падении мимо вратаря команды противника.
Спустя шесть минут после этого россиянин оформил дубль, а встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ариса». Всего в матчах национального чемпионата экс-форвард «Динамо», «Зенита» и «Спартака» забил шесть мячей, еще два — в Лиге Европы.
Как проявил себя Кокорин в играх за «Арис»
В прошлом сезоне Кокорин отличился 13 раз в 29 матчах чемпионата и был признан лучшим бомбардиром своей команды. «Арис» впервые в истории стал чемпионом Кипра.
Кроме того, в прошлом году Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. После окончания сезона Александр опубликовал фото в соцсетях, на котором он спит с двумя наградами: чемпиона страны и лучшего игрока.
«Чемпионство — это что-то невероятное. „Арис“ сейчас не Лимасол, „Арис“ — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» — сказал Кокорин после завоеванных трофеев.
За 10 матчей до конца текущего сезона клуб идет на второй позиции с трехочковым отставанием от лидирующего АПОЭЛ.
Что говорят о Кокорине в клубе «Арис»
Гендиректор клуба «Арис» Павел Гогнидзе отметил, что Кокорин сильно изменился за несколько лет. «Сейчас он не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются», — приводит слова Гогнидзе Metaratings.
Форвард «Ариса» сенегалец Артур Гомис также отметил вклад Александра Кокорина в выступления команды.
«У него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз как лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие — конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке „Ариса“ Саша — номер один. Он наша душа», — сказал Гомис «Спорт-Экспрессу».
Попадал ли Кокорин в скандалы на Кипре
Кокорин находится на Кипре уже полтора года и не попадал ни в один скандал. Футболист уделяет большое внимание футболу, поэтому демонстрирует отличные результаты на поле.
В соцсетях форварда можно найти фотографии из его поездок в Дубай, Милан и Париж, снимки с борта частного самолета, крутых спортивных машин и селфи с шоуменом Дэном Билзеряном.
В эфире «Русского радио Кипр» Кокорин рассказывал, как он живет на Кипре и чем ему нравится город, за команду которого он играет.
«Есть Кипр, а есть Лимасол. Я очень удивлен. После Флоренции как будто попал в какой-то молодежный город, где русскоязычная речь, которую я, конечно, стал подзабывать. Мне это очень приятно. Ты везде можешь найти русскую речь и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени — здесь они есть, захотел сырники на завтрак — тоже есть. В Италии возраст — плюс 60, а Лимасол — супермолодежный город. Флоренция красивая, но взрослая», — поделился футболист.
Какие высказывания Кокорина привлекли внимание
Нельзя сказать, что Кокорин дает много интервью. В частности, в одном из них он называл отбывание наказания в СИЗО «огромным опытом».
«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли. На один-два месяца в СИЗО», — заявил Кокорин в интервью на YouTube-канале Сергея Брейна.
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию. Журналист Василий Уткин назвал футболиста «настоящим придурком» после этого заявления.
Кокорин также пошутил после появления в Сети интимных видео Артема Дзюбы. Он ответил одной из подписчиц в комментариях, что футболист снимал это для него. «На самом деле он мне все это присылал», — написал форвард.
Сколько зарабатывает Кокорин
Александр никогда не скрывал, что неплохо зарабатывает. На вопрос Sport24, является ли он самым богатым российским футболистом, он ответил утвердительно.
«Я думаю, это правда. Посчитать нетяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Почему так вышло? Мне тяжело сказать. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне давали. Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время», — сказал он.
В том же интервью Кокорин добавил, что никуда не инвестировал заработанные деньги, просто положил их на счет в банке. По словам футболиста, все машины он продал, так как больше не живет в России, а в Европе удобнее арендовать автомобиль, чем покупать.
Из-за чего Кокорин сидел в СИЗО
В 2019 году Кокорин и его коллега Павел Мамаев попали в СИЗО после драки с чиновником Денисом Паком. Их признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях, они провели в заключении 11 месяцев. В сентябре 2019-го футболисты были освобождены по УДО.
Мамаев тогда потерял контракт с ФК «Краснодар», Кокорин лишился большей части зарплаты в «Зените» и перешел в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины», после чего уехал играть за киприотскую команду.
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