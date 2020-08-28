«Секретные материалы» вернутся на экраны в виде мультсериала

https://static.news.ru/photo/ef0103d6-eaae-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»/kinopoisk.ru

Культовый сериал «Секретные материалы» вновь вернётся на экраны. Правда, в новом формате — анимационном. Вдобавок ко всему вместо Фокса Малдера и Даны Скалли за расследование возьмутся новые агенты.

Спин-офф получит название «Секретные материалы: Альбукерке» и возьмёт уклон комедийность повествования. Спецагенты будут расследовать необъяснимые преступления в Нью-Мексико. Причём, дела будут настолько казусными, что за них не взялись бы даже склонный к сверхъестественному Малдер и вечный скептик Скалли.

Обратиться к анимационному жанру кинокомпанию Fox подтолкнул всплеск популярности мультсериалов. Знаменитые кинофраншизы и в прежние годы становились детскими мультфильмами. Так, свет увидели рисованные «Охотники за привидениями», «Робокоп», «Горец» и целый ряд других. В последние годы на этом поприще достаточно вольготно чувствуют себя «Звёздные войны».

Переосмыслить «Секретные материалы» поможет создатель оригинального сериала Крис Картер. В качестве исполнительных продюсеров к нему присоединятся Рокки Руссо, Джереми Сосенко и Гейб Роттер, сообщают профильные американские СМИ.

Это далеко не первая попытка расширить киновселенную «Секретных материалов». Помимо двух полнометражных фильмов создатели сериала пытались в ироничном ключе рассказать историю харизматичных помощников Малдера и Скалли — четвёрки журналистов-конспирологов. Ради них был создан спин-офф «Одинокие стрелки». Однако проект был закрыт после первого сезона.

Некоторые поклонники полагали, что истинной причиной такого шага телебоссов стал теракт 11 сентября 2001 года, когда угнанные террористами самолёты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. По иронии судьбы пилотная серия сюжетного ответвления «Секретных материалов» с удивительной точностью предсказала эти события за полгода до трагедии. Правда, в сериале её удалось предотвратить. Скептики до сих пор полагают, что «Одиноких стрелков» прикрыли из соображения «от греха подальше».

История журналистов, которые время от времени появлялись и в основной линии повествования, осталась незавершённой, и её закончили в девятом сезоне «Секретных материалов», ставшем последним и для основного сериала. Киноэпопея, выходившая на телеэкраны с 1993 года, была закрыта в 2002-м. Спустя много лет — в 2016 и 2018 годах — фанаты увидели ещё два достаточно коротких сезона. После этого создатели заявили, что на этот раз сказали о спецагентах ФБР всё, что хотели, а Джиллиан Андерсон — исполнительница роли Скалли — и вовсе высказалась в том ключе, что возвращение к давней истории стало последним «прощай» её героине.

На данный момент «Секретные материалы» — лишь в золотых архивах истинных поклонников. Многие киногерои разбрелись по комиксам. В анимационной же версии появятся новые персонажи — своего рода «команда Б». Однако когда состоится премьера, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии фантастического сериала «Видоизменённый углерод». Шоу получило два сезона с нереализованным заделом на продолжение.