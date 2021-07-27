Сценарист «Люцифера» создаст сериал про покемонов

Netflix совместно со сценаристом популярного сериала «Люцифер» Джо Хендерсоном занялся разработкой нового сериала по вселенной популярной медиафраншизы Pokémon (от англ. Pocket Monster. — NEWS.ru). Как сообщает Variety, Хендерсон напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером сериала.

На данный момент проект находится на стадии разработки. Известно только, что Netflix собирается сотрудничать с живыми актёрами для исполнения ролей в сериале. В 2019 году уже вышла кинокартина про одного из самых популярных покемонов — Пикачу. В главных ролях фильма «Покемон. Детектив Пикачу» снялись Райан Рейнольдс и Джастис Смит. В прокате картина имела оглушительный успех, собрав более $430 млн при заявленном бюджете в $150 млн.

Медиафраншиза Pokémon была создана японским геймдизайнером Сатоси Тадзири в 1995 году. За 25 лет по вселенной «карманных монстров» было создано множество игр, комиксов и мультфильмов. В 2020 году суммарная стоимость франшизы достигла $95 млрд, что сделало её одной из самых популярных и прибыльных медиафраншиз за всю историю.

Ранее сообщалось о продаже самой дорогостоящей карточки по вселенной Pokémon. Она была продана на аукционе за $250 тысяч: столь высокая цена обусловлена редкостью коллекционного предмета, а также тем, что иллюстрацию к карточке рисовала создательница Пикачу, дизайнер Ацуко Нисида.