Главного героя в новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» может сыграть женщина.
Как
Предположительно, в новой ленте речь пойдёт о начале пути Вилли Вонки и его встрече с помощниками Умпа-лумпами.
Ранее NEWS.ru писал об экранизации другой книги Роальда Даля — «Матильда». Работу над созданием мюзикла начал стриминговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures. Изначально фильм выйдет в прокат только в Великобритании, и позже станет доступен на онлайн-платформе.
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