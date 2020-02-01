https://static.news.ru/photo/fe744afa-44bc-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Фото: Warner Bros. Pictures

Главного героя в новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» может сыграть женщина.

Как пишет Daily Mail, продюсеры кинокомпании Warner Bros ищут команду, в том числе актёров, для создания нового фильма по повести Роальда Даля. Создатели считают, что женщина в роли кондитера Вилли Вонка может «освежить» классическую историю.

Предположительно, в новой ленте речь пойдёт о начале пути Вилли Вонки и его встрече с помощниками Умпа-лумпами.

Ранее NEWS.ru писал об экранизации другой книги Роальда Даля — «Матильда». Работу над созданием мюзикла начал стриминговый сервис Netflix совместно с командой Sony Pictures. Изначально фильм выйдет в прокат только в Великобритании, и позже станет доступен на онлайн-платформе.