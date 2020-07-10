Ридли Скотт попросил поклонников прислать ему свои видео для документалки

Британский режиссёр Ридли Скотт предложил поклонникам его фильмов прислать свои домашние видео, которые будут использоваться в документальном фильме. Кинематографист задумал с коллегой Кевином Макдональдом снять ремейк на картину «Жизнь за один день», которую Скотт выпустил в 2010 году.
В оригинальной ленте были использованы любительские записи, которые прислали 80 тысяч людей из 192 стран,
Каждый желающий принять участие в фильме должен обратить внимание на некоторые правила. В первую очередь нужно дать разрешение на использование присланного ролика, и на записи не должна звучать фоновая музыка. Видео, снятое в горизонтальном формате, следует отослать до 2 августа включительно.
Ранее авторы продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде предложили поклонникам принять участие в картине. Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится, писал NEWS.ru.
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