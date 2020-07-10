Ридли Скотт попросил поклонников прислать ему свои видео для документалки

https://static.news.ru/photo/c1e34aae-c294-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Ридли Скотт Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский режиссёр Ридли Скотт предложил поклонникам его фильмов прислать свои домашние видео, которые будут использоваться в документальном фильме. Кинематографист задумал с коллегой Кевином Макдональдом снять ремейк на картину «Жизнь за один день», которую Скотт выпустил в 2010 году.

В оригинальной ленте были использованы любительские записи, которые прислали 80 тысяч людей из 192 стран, напоминает Hypebeast. Материал к новому проекту будет отбирать команда из 30 человек.

Каждый желающий принять участие в фильме должен обратить внимание на некоторые правила. В первую очередь нужно дать разрешение на использование присланного ролика, и на записи не должна звучать фоновая музыка. Видео, снятое в горизонтальном формате, следует отослать до 2 августа включительно.

Ранее авторы продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде предложили поклонникам принять участие в картине. Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится, писал NEWS.ru.