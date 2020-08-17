Режиссёрская версия «Лиги справедливости» может получить новое название

https://static.news.ru/photo/63ebedf6-e0a9-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Лига справедливости»/kinopoisk.ru

«Лига справедливости» в режиссёрской версии Зака Снайдера может получить новое название. Выход картины намечен на 2021 год.

Ранее появилось расписание будущей конференции поклонников комиксов вселенной DC. Согласно записям картина обозначена как The Snyder Cut of Justice League («Снайдеркат Лиги справедливости»), сообщает ScreenRant. Отмечается, что возможно это и будет официальным названием переиздания ленты.

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Ранее Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии фильма «Лига справедливости», на котором показан один из злодеев — Степной Волк. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max, писал NEWS.ru.