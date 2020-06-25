Режиссёр «Убойных каникул» займётся «романтическим хоррором» для Netflix

Американский режиссёр Илай Крэйг снимет комедийный хоррор The Hills Have Eyes For You («Холмы положили на тебя глаз»). Производством и выпуском займётся стриминговый сервис Netflix.
Для Крэйга проект станет четвёртой полнометражной картиной,
Это уникальная и не самая предсказуемая любовная история, которая ломает жанровые стереотипы. В ней много смешного, я думаю, что это моя стихия, — сказал кинематографист.
Сценарий нового фильма напишет Дэвид Стив, известный по комедийному хоррору «Под маской: Восхождение Лесли Вернона». Продюсерами выступят братья Фара, работавшие над «Первому игроку приготовиться».
Как писал NEWS.ru, итальянский режиссёр Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом», впервые вышедшего в 1932 году. Кинематографист Брайан Де Пальма в 1983 году выпустил свою версию картины с Аль Пачино в главной роли.
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