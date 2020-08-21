Режиссёр «Тройной границы» может снять фильм про Крейвена-охотника

Американский режиссёр Джей Си Чендор, возможно, станет режиссёром фильма о суперзлодее Крейвене-охотнике вселенной Marvel. Кинематографист известен по своей работе над боевиком «Тройная граница» с Беном Аффлеком.
По слухам, в настоящее время с Чендором ведутся переговоры,
Крейвен-охотник, также известный как Сергей Николаевич Кравинов, — иммигрант из СССР, который любит охотиться на крупную дичь. Он выступает противником Человека-паука. Благодаря микстуре его тело стало невероятно крепким, а чувства обострились.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Оливия Уайлд планирует разработать и снять фильм о Женщине-пауке вселенной Marvel. Производством занимается компания Sony.
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