Режиссёр фильма «Земляне» высказался о захвате заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/64ab719e-cd03-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nation Earth

Режиссёр документального фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке. Кинематографист заявил, что не поддерживает террор для решения проблем, которые были описаны в картине.

«Земляне» не одобряют и не оправдывают проявлений террора, ведь наш месседж — это сострадание ко всем живым существам, — написал Монсон на своей странице в Facebook.

В фильме показано, что глобальная бойня миллиардов беззащитных животных вредна для человеческого здоровья и является причиной климатических изменений, отметил режиссёр. По его словам, нужно двигаться вперёд без насилия.

Наши сердца сейчас с теми, кто пострадал от этого испытания, с их семьями и властями, которые сделали так, что никто не погиб, — отметил Монсон.

Фильм «Земляне» был снят в 2005 году, все его создатели являются веган-активистами. Картина рассказывает о том, как люди эксплуатируют животных для научных исследований, развлечений, одомашнивания, а также для производства еды и пищи. Закадровый текст прочитал актёр Хоакин Феникс, продюсером выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби записал музыку к фильму.

21 июля дважды судимый житель Украины Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Мужчина потребовал, чтобы президент страны Владимир Зеленский записал видео с текстом: «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил требование преступника. Через некоторое время мужчина сдался. Зеленский удалил видео после спецоперации по задержанию злоумышленника.

NEWS.ru писал, что Кривош извинился перед заложниками. На суде, где ему избирали меру пресечения, мужчина рассказал, что перед задержанием неоднократно просил у людей прощения. При этом он подчеркнул, что не жалеет о содеянном.