Разозлившийся на «Оскар» Райан Гослинг согласился спеть на церемонии Daily Mail: Гослинг споет песню из «Барби» на вручении премии «Оскар»

Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан Гослинг и Марго Робби

Канадский актер Райан Гослинг исполнит песню I’m Just Ken из нашумевшего фильма «Барби» Греты Гервиг на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в оргкомитете мероприятия. Ранее актер заявил о несправедливости из-за отсутствия номинации на «Оскар» у сыгравшей Барби актрисы Марго Робби и режиссера картины.

Церемония, в которой примет участие Гослинг, пройдет 10 марта 2024 года в Лос-Анджелесе. Актер номинирован на «Оскар», как и его песня I’m Just Ken, в отличие от исполнительницы главной роли Марго Робби и режиссера картины Греты Гервиг.

Гослинг ранее заявлял, что к нему еще не обращались с приглашением об участии в церемонии, однако он «открыт» для такой возможности. Музыкальный продюсер «Барби» и соавтор песни Марк Ронсон посчитал это решение правильным, заявив, что мечтает увидеть исполнение Гослингом песни вживую.

Ранее Гослинг возмутился несправедливостью из-за отсутствия Марго Робби и Греты Гервиг в числе номинантов на «Оскар». Он добавил, что польщен своей номинацией за роль пластиковой куклы по имени Кен, однако Кена нет без Барби, а фильма не было бы без Греты Гервиг. Гослинг добавил, что без этих талантливых женщин не было бы «исторического, всемирно признанного фильма».