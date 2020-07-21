Премьеру «Сокола и Зимнего солдата» перенесли

https://static.news.ru/photo/3ac95346-cb3c-11ea-9139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постер сериала «Сокол и Зимний Солдат»/kinopoisk.ru

Компания Marvel перенесла премьеру сериала «Сокол и Зимний солдат». Команда не смогла завершить съёмки из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Стриминговый сервис Disney+ должен был выпустить шоу в августе. Сейчас оно отсутствует в расписании на указанный месяц на сайте платформы, сообщает TV Line.

В марте компании пришлось вернуть съёмочную группу в американский штат Атланта из-за распространения инфекции. До этого команда покинула Пуэрто-Рико из-за землетрясений. С тех пор студии так и не удалось вернуться к работе.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америки — агента США.