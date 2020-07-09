Премьеру фильма «Хеллоуин убивает» отложили на год

Компания Universal Pictures отложила на год выпуск хоррор-фильмов «Хеллоуин убивает» и «Хеллоуин заканчивается». Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.
«Хеллоуин убивает» должен был выйти в октябре 2020 года, теперь премьера состоится в 2021 году в том же месяце,
Место в предпраздничной сетке проката займёт другой хоррор — «Кэндимен» от продюсера Джордана Пила. Ранее его выход на большие экраны был намечен на конец сентября 2020 года.
Помимо этого, Universal Pictures объявила премьеру ленты «Судная ночь 5». Её показ начнётся с 9 июля 2021 года.
Как писал NEWS.ru, выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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