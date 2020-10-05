Премьеру «Чернобыля» Данилы Козловского перенесли на 2021 год

Выпуск фильма «Чернобыль: Бездна» российского режиссёра и актёра Данилы Козловского перенесли на 2021 год. Изначально картина должна была выйти 8 октября.
Продюсеры обнародовали новую афишу ленты, на которой указана дата премьеры — 15 апреля,
«Чернобыль: Бездна» рассказывает о пожарном Алексее, которому предстоит совершить опасную вылазку, чтобы предотвратить катастрофу. Вместе с ним на задание отправятся инженер Валерий и военный водолаз Борис.
Проект стал первой масштабной российской кинолентой, рассказывающей об аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году.
Ранее стало известно, что лента выйдет в американский прокат. Фильм также продали в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику, писал NEWS.ru.
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