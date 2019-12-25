Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала тизер фильма «Огонь» российского режиссёра Алексея Нужного.
Главную роль в картине сыграет Константин Хабенский. Также в картине примут участие Ирина Горбачёва, Виктор Добронравов и Иван Янковский.
«Огонь» — это героический рассказ о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии, — говорится в описании к ролику.
Выход картины на большие экраны запланирован на 24 декабря 2020 года.
Как писал NEWS.ru, медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи. Главные роли в фильме сыграли Мэтью Макконахи, Хью Грант, Мишель Докери и Колин Фаррелл.
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