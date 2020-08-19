Перезапуск хоррора «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/abeb6b34-e231-11ea-90ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Morgan Creek Entertainment запустила в производство перезапуск культового хоррора «Изгоняющий дьявола». Картина выйдет в 2021 году.

Оригинальный фильм снял американский режиссёр Уильям Фридкин по сценарию Уильяма Питера Блэтти, который также написал одноимённый роман. Лента вышла в 1973 году и получила две награды кинопремии «Оскар» за лучший звук и адаптированный сценарий.

Хоррор рассказывает о 12-летней девочке, которая начала падать в припадке и говорить мужским голосом на непонятном языке. Её мать обращается к священнику, который начинает проводить над подростком обряд экзорцизма.

О работе над перезапуском сообщает MovieWeb. Детали сюжета пока не разглашаются.

Как писал NEWS.ru, американский актёр и музыкант Уилл Смит начал работу над перезапуском комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Оригинальное шоу выходило с 1990-го по 1996 год.