Опубликован тизер «Плевако»: кого будет ловить Сергей Безруков

Фото: Пресс-служба «ИРИ»

Сергей Безруков

В Сети появился тизер-постер исторического детективного сериала «Плевако», главную роль в котором сыграл народный артист России Сергей Безруков. За кем он будет «охотиться» в картине, кто стал партнером актера по съемкам?

О чем сериал «Плевако»

Съемки картины проходили в Москве и Московской области. В проекте были задействованы более 270 объектов, около 300 персонажей и около 2000 актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей. Для картины художники и модельеры разработали более 2500 костюмов.

Сюжет 10-серийной картины основан на истории жизни известного адвоката Федора Плевако. Основой сценария стала биография блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом». Правда, в картине герой носит другое имя — Николай Федорович. Исполнитель заглавной роли Безруков объяснил, что команда создала «многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию».

«Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: да он совсем не похож. А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и, главное, есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия. Все сделано с большим уважением, с преклонением и любовью к этому человеку», — отметил Безруков.

Согласно сюжету, благодаря своей природной смекалке и дару красноречия 38-летнему адвокату удается ставить на место обвинителей в суде, а простые люди начинают считают его героем. У Плевако есть собственная успешная адвокатская контора, а также связи как в высшем свете, так и в криминальном мире. Кроме того, адвокат — счастливый семьянин, у него есть жена и сын.

«Плевако называли гением юриспруденции. Его ораторское искусство, сила убеждения и актерское мастерство были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. Именитые актеры приходили, чтобы посмотреть, как ведет дело Федор Никифорович Плевако. Чехов писал, что „сколько бы Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно“», — отметил Безруков.

Фото: Пресс-служба «ИРИ»

Однако в какой-то момент карьера легендарного адвоката оказывается под угрозой. Плевако предлагают взять дело Прасковьи, застрелившей своего любовника. Загвоздка заключается в том, что в преступлении сошлись интересы целого ряда влиятельных людей, в том числе императора Александра II.

В конторе Плевако проводятся обыски, а королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет отомстить ему. Кроме того, у адвоката внезапно завязываются отношения с чужой супругой. Плевако предстоит решить, как помогать людям и сберечь любовь в момент, когда его жизнь, карьера и репутация находятся под угрозой.

Кто сыграл в сериале «Плевако»

Сериал создан киностудией «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатра PREMIER. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, что идея снять фильм о Плевако пришла к нему около 15 лет назад.

Генеральный продюсер киностудии «РОК» Алексей Учитель отметил, что адвокат, которого сыграл Безруков, может стать личностью для ориентиров. Кинематографист отметил, что Плевако во многом перевернул представления о том, каким может быть правозащитник, и умел добиваться победы в любом деле, даже если, на первый взгляд, оно казалось безнадежным.

Режиссерское кресло заняла супруга Безрукова Анна Матисон, которая вместе с Саввой Минаевым создала сценарий картины. В сериале «Плевако» сыграли Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Виталий Коваленко, Александр Обласов, Павел Ворожцов, Евгений Шварц и другие.

Премьерный показ серий о легендарном правозащитнике ожидается осенью 2024 года. Точные даты пока неизвестны.

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