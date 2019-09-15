https://static.news.ru/photo/11e6a524-d807-11e9-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AUG/face to face

Фильм ужасов о событиях в вымышленном городе Дерри вторую неделю занимает первую строчку по кассовым сборам в РФ.

За время проката с 5 сентября картине удалось собрать более 933 миллионов рублей. За минувшие выходные — 211,5 миллионов, передаёт портал Kinobusiness .

На второй строчке рейтинга расположился фильм «Стриптизёрши» с Дженнифер Лопес в главной роли, третье место занял «Щегол» — экранизация одноимённого романа Донны Тартт, получившей за него Пулитцеровскую премию.

Как писал News.ru ранее, доля российских фильмов в кинопрокате РФ и стран СНГ в период с мая по август 2019 года составила 3,2%, что стало рекордно низким показателем за последние четыре года.