«Она мужиков ела?»: Розанова в «Самке богомола» идеально сыграла убийцу

24 сентября на фестивале «Кинотавр» в Сочи прошёл премьерный показ первого эпизода нового криминального психологического триллера «Самка богомола» от видеосервиса START и студии «Профит». Сериал, в котором снялись Ирина Розанова, Павел Чинарёв, Екатерина Кузнецова и Сабина Ахмедова, раскрывает историю женщины, убивавшей мужчин за различные грехи. Премьера «Самки богомола» на START состоится 14 октября. Журналист NEWS.ru уже посмотрел первую серию и рассказывает, каким получился сериал «Самка богомола» и почему тема маньяков так популярна у российских зрителей.

О чём сериал «Самка богомола», кого играет Ирина Розанова

kinopoisk.ru

Часть съёмок «Самки богомола» проходила в старинном дворянском владении в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, где посреди главного зала Знаменской усадьбы поставили белую клетку. В ней сидит, словно Харли Квин из «Отряда самоубийц», Ирина Розанова, исполняющая роль Жанны Дроновой — убийцы, которую выпустили из тюрьмы для помощи следствию. В первой серии сцены с Розановой в клетке не показаны, однако, судя по фото со съёмочной площадки и кадрам трейлера, выглядят они довольно эстетично.

По сюжету у Дроновой появился подражатель, и она знает, что правоохранители не смогут поймать нового маньяка без её участия. Женщина выдвигает условие, чтобы следствие возглавил её сын Денис (Павел Чинарёв), с которым она не виделась 20 лет.

В первой серии зрителям представляют главных героев: следователей в лице актёров Ольги Сутуловой и Александра Марина, жену Дениса (Екатерина Кузнецова), дедушку Дениса (Сергей Заморев) и даже сочувствующую Дроновой сотрудницу колонии, в которой в первую очередь и стоит подозревать подражательницу. Однако в криминальном триллере про серийного маньяка ответ на главный вопрос о том, кто убийца, не может быть настолько очевидным.

Героиня Жанна Дронова по прозвищу Самка богомола убивала исключительно мужчин. Она призналась в восьми особо жестоких преступлениях и объяснила, что вершила, по её мнению, суд над грешниками — педофилами, насильниками и неверными мужьями.

Самка богомола... Она что, мужиков ела после спаривания? — спрашивает у своего начальника сыгравшая следователя Ольга Сутулова.

Стоит ли смотреть «Самку богомола» на START

В «Самке богомола» можно отметить операторскую работу: из-за тишины в кадре при просмотре сериала проскальзывает чувство страха. При этом холодная эстетика картинки доставляет зрителю отдельное удовольствие. В первой серии хоть немного, но показана кровь и отрубленные конечности, выглядящие весьма достоверно для обывателя. Из-за этого атмосфера сериала кажется по-хорошему отвратительной и отталкивающей, как и должно быть в качественной истории про маньяка.

Музыкальная часть в первой серии не успела удивить, основной мотив составляют лишь скромные, но пугающие мелодии. В отдельных, более динамичных моментах можно услышать qantreez x челс — «Буревестник», OMANY — «Танцуй своими чувствами» и David O'Dowda — It’s Alive.

В первой серии «Самки богомола» оказалось критично мало Ирины Розановой в роли маньяка. В своих сценах она идеальна: убедительна и внушает страх. Во время съёмок актриса рассказывала, что не беседовала с психологами при подготовке к роли, однако в глазах Жанны Дроновой зритель сможет чётко проследить лёгкое безумие на грани с гениальностью. При этом персонаж Розановой не затмевает других героев: каждый из них, за исключением второстепенных персонажей, запоминается зрителю.

Правда, у «Самки богомола» есть некоторые проблемы с представлением героев: к концу первой серии их имена либо не запомнились, либо вовсе ни разу не назывались. В сериале много полицейского пафоса в стиле Готэм-Сити и нагнетания трагедии с самых первых кадров. Сюжет не медлит и раскачивается быстро, без лишних диалогов бросая зрителя в гущу событий.

Что не так с сериалом «Самка богомола»?

«Самка богомола» — не первый совместный проект START и студии «Профит», прежде этот тандем уже подарил российским зрителям сериал «Медиатор» (2021 год) с Андреем Бурковским и Юлией Пересильд в главных ролях. Проекты во многом перекликаются: честная и амбициозная женщина-следователь, помогающий ей в расследовании привлекательный и не лишённый ума мужчина, холодные оттенки кадра и долгое нагнетание сюжета с едва заметной фоновой музыкой. Похожие приёмы можно заметить и в сериале START «Хороший человек» (2020 год), где очередная женщина-следователь (Юлия Снигирь), переживающая проблемы в личной жизни, пытается поймать убийцу.

Слегка сменив героев и экспозицию, в «Самке богомола» авторы выдают аналогичную историю. Роль жёсткой женщины-следователя отведена актрисе Ольге Сутуловой, а её напарником по расследованию ожидаемо становится сын Жанны Дроновой — Денис, работающий в правоохранительных органах.

Такая завязка уже проверена и поэтому надёжна, однако поклонники сериалов START легко смогут считать сходство. При этом стоит отметить, что видеосервис искусно умеет показывать в своих проектах психические расстройства людей и феномен насилия. Этого не отнять.

Почему россияне хотят смотреть истории про маньяков и нужны ли сериалы о серийных убийцах

Сюжет «Самки богомола» не нов: это адаптация французского сериала «Богомол» (La Mante), который вышел в 2017 году на Netflix. Режиссёр российской версии сериала Нурбек Эген признался, что не смотрел оригинал, поскольку не хотел копировать кадр за кадром.

Истории про маньяков в российской медиасреде за последний год всплывали часто, как в сериалах, так и в СМИ. Начиная от скопинского маньяка и интервью Ксении Собчак с ним и заканчивая репортажем про ангарского маньяка на YouTube-канале «Редакция». Кроме того, в свет вышел нашумевший сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым.

Скриншот с видео

Тема маньяков злободневная и острая. Но пока однозначного ответа на вопрос, стоит ли широко рассказывать о серийных убийцах, в российском обществе нет. Одни считают, что подобные «Самке богомола» проекты помогают раскрыть природу насилия и тем самым предотвратить преступления. Другие уверены: из-за чрезмерного количества насилия на экранах люди, напротив, ожесточаются, а особо впечатлительные и вовсе могут стать подражателями маньяков. Собственно, в «Самке богомола» так и происходит.