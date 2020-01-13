https://static.news.ru/photo/8cc066e8-360f-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Стали известны номинанты кинопремии «Оскар». На награду в категории лучший фильм претендуют «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты».

На звание режиссёра года претендуют Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Пон Джун Хо («Паразиты»).

За награду в номинации «Лучший актёр» поборются Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды... в Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два папы»).

На звание актрисы года претендуют Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

В категорию «Лучший актёр второго плана» попали Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»).

В номинации «Лучшая актриса второго плана» оказались Кэти Бейтс («Ричард Бейтс»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

На звание главного композитора музыки к фильму претендуют Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»), Александр Деспла («Маленькие женщины»), Рэнди Ньюман («Брачная история»), Томас Ньюман («1917») и Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 10 февраля.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года. Лучшим фильмом был признан «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.