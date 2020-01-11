https://static.news.ru/photo/ec1e6576-35cf-11ea-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures/Global Look Press

Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года. Лучшим фильмом был признан «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.

Награды за режиссуру получили Сэм Мендес за драму «1917» и Пон Чжун за фильм «Паразиты». Лучшим актёром стал Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере», а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за исполнение роли голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме «Джуди», передаёт ТАСС.

25-я ежегодная церемония вручения наград «Выбор критиков» прошла в американском городе Санта-Моника 12 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация кинопрессы признала фильм Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом на иностранном языке на кинофестивале в Палм-Спрингс в США.