Ассоциация кинокритиков США и Канады назвала лауреатов премии Critics Choice Awards 2019 года. Лучшим фильмом был признан «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.
Награды за режиссуру получили Сэм Мендес за драму «1917» и Пон Чжун за фильм «Паразиты». Лучшим актёром стал Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере», а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за исполнение роли голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме «Джуди»,
25-я ежегодная церемония вручения наград «Выбор критиков» прошла в американском городе Санта-Моника 12 января.
Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация кинопрессы признала фильм Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом на иностранном языке на кинофестивале в Палм-Спрингс в США.
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