https://static.news.ru/photo/1adf137e-1f91-11ea-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/gorpom

Российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2» обошла по сборам в уикенд голливудские фильмы.

За четыре дня «Полицейский» собрал 372,3 млн рублей. Снял ленту режиссёр Илья Куликов, сюжет повествует о сорвавшихся из-за ограбления планах сотрудников отдела полиции Барвихи встретить Новый год за городом в компании близких и коллег. В фильме снялись Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, передаёт Kinobusiness.

На второй строчке «Джуманджи: Новый уровень», третья часть франшизы, со сборами 366,7 млн рублей. «Холодное сердце — 2» опустилось на третье место — выпущенной на экраны ещё 28 ноября ленте удалось собрать 175,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, за 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. В их числе — «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».