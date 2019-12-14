Российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел — 2» обошла по сборам в уикенд голливудские фильмы.
За четыре дня «Полицейский» собрал 372,3 млн рублей. Снял ленту режиссёр Илья Куликов, сюжет повествует о сорвавшихся из-за ограбления планах сотрудников отдела полиции Барвихи встретить Новый год за городом в компании близких и коллег. В фильме снялись Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина,
На второй строчке «Джуманджи: Новый уровень», третья часть франшизы, со сборами 366,7 млн рублей. «Холодное сердце — 2» опустилось на третье место — выпущенной на экраны ещё 28 ноября ленте удалось собрать 175,5 млн рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, за 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. В их числе — «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».
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