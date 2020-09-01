Netflix создаст документалку о печально известном фестивале «Вудсток-99»

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О печально известном фестивале «Вудсток-99» снимут документальный сериал. Производством занимается стриминговый сервис Netflix.

В 1999 году рок-фестиваль, восхваляющий ценности «мира, счастья и любви», вошёл в историю как одно из самых аморальных массовых мероприятий в истории США. Во время события произошли случаи проявления жестокости, насилия, в том числе сексуального характера, а также грабежей и актов вандализма.

Считается, что пиком события стало выступление группы Limp Bizkit, музыка которой раззадорила публику. После них на сцену вышел коллектив Rage Against the Machine, после выступления которого начался погром. Суммарно фестиваль собрал 400 тысяч человек.

Многосерийный проект рассмотрит культуру, которая стал почвой для фестиваля 1999 года, отмечает Deadline. В конце 1990-х и начале 2000-х наибольшим спросом в США пользовались артисты, исполнявшие песни в жанре ню-метал. Главными его представителями на момент проведения были группы Limp Bizkit и родоначальники стиля Korn, которые также приняли участие в мероприятии.

За производство проекта взялась компания Raw TV, ответственная за документалку «Не троньте котиков: Охота за интернет-убийцей».

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Фаррелл Уильямс объединился со стриминговым сервисом Netflix для создания документального сериала, рассказывающего о музыке госпел (жанр духовной христианской музыки). Проект получил название Voices of Fire.