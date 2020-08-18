Начались съёмки сериала «Полуночная месса» от режиссёра фильма «Доктор Сон»

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В Канаде начались съёмки хоррор-сериала «Полуночная месса» американского режиссёра Майка Флэнегана, известного по работе над фильмом «Доктор сон», основанном на одноимённой книге Стивена Кинга.

Новый проект рассказывает о священнике, который прибывает на остров, где проживает община. С появлением чужака местные жители наблюдают удивительные события, которые интерпретируют как предзнаменование чего-то поистине ужасного, сообщает Collider.

Работа на сериалом должна была начаться ещё в марте, но её пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Роли в шоу исполнят Генри Томас, Аннабет Гиш, Кристал Балинт и Зак Гилфорд. Флэнеган, предположительно, сам снимет все эпизоды.

Премьера ожидается в 2021 году на стриминоговом сервисе Netflix.

Как писал NEWS.ru, в Берлине возобновились съёмки четвёртой части фильма «Матрица». О возвращении на площадку сообщил актёр Киану Ривз, исполняющий роль Нео в проекте.